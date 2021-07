Beim „Testen für alle“ in der Landauer Festhalle ändern sich ab Sonntag, 1. August, die Öffnungszeiten. Wegen des geringeren Bedarfs an Schnelltestungen reduziert die kommunale Einrichtung, in der Ehrenamtliche der DLRG, freiwillige Helfer sowie Bedienstete der Stadtholding Landau zum Einsatz kommen, nochmals ihre Testzeiten. Die neuen Öffnungszeiten sind: montags bis freitags von 7 bis 10 Uhr und von 17 bis 19.30 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr. Seit Beginn der intensiven Tests wurden in der Festhalle über 75.000 Schnelltests vorgenommen. Dafür waren mehr als 200 ehrenamtliche Testerinnen und Tester über 12.000 Stunden im Einsatz, teilt die Stadtverwaltung mit.