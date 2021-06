Der Rotary Club Landau engagiert sich an neun Samstagen im Bethesda in Landau. Rechtes Nasenloch, Stäbchen viermal drehen, linkes Nasenloch, Stäbchen viermal drehen. Herausnehmen, eintauchen in die Testflüssigkeit, dann vier Tropfen auf den Teststreifen. Dirk Piorko geht der Corona-Test fachmännisch von der Hand. Der Mediziner aus Landau und Mitglied des Rotary Clubs ist an einem der Samstage Mitglied des jeweils vierköpfigen Corona-Testteams des Rotary Clubs Landau in der Altenhilfe der Bethesda in Landau.

In Kooperation in mit der DLRG Landau hat sich der Serviceclub vorgenommen, einen aktiven Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Noch bis in den Juli hinein heißt es: Testen, testen, testen. In zwei Schichten werden fortlaufend sowohl Besucher als auch Bewohner der Einrichtung getestet. So kommen bei einer Aktion bis zu 60 Tests zusammen.

Nur ein roter Strich

Der Rotary-Präsident Franz Weisbrodt und sein Nachfolger Nicolai Danne sowie Andreas Back – gleichzeitig Präsident des Landesverbands Rheinland-Pfalz der DLRG – übernehmen in der ersten Schicht am Vormittag die Aufnahme der Stammdaten, die Auswertung der Tests und die Übermittlung der Testergebnisse.

Nach 15 Minuten: Ein roter Strich. Nur einer. Gott sei Dank! Die leichte Nervosität weicht aus dem Gesicht der Frau. Erleichterung macht sich breit. Nun kann sie endlich, nach Wochen der Verunsicherung, ihre Mutter wieder einmal sorgenfrei im Altenheim besuchen. Sie ist dankbar. „Vielen Dank, dass Sie dies durch Ihren ehrenamtlichen Einsatz möglich machen. Das ist beileibe keine Selbstverständlichkeit, und ich weiß, wie sehr dies nicht nur meine Mutter, sondern all die Angehörigen der anderen Besucher der Bethesda, zu schätzen wissen“, sagt die Frau.

Die Aktion des Rotary soll nach Mitteilung des Clubs auch anderen Menschen und Hilfsprojekten zugute kommen: So ist vorgesehen, die finanziellen Beiträge für die Mitwirkung an der Testaktion 1:1 zum einen dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Südpfalz in Landau zukommen zu lassen, zum anderen in ein Trinkwasserprojekt (Brunnenbau) in einem nigerianischen Dorf zu investieren.