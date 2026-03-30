Ordnungsamt und Jugendamt haben in Landau wieder kontrolliert. Das Ergebnis: zu oft Alkohol und sogar Vapes für Minderjährige.

Bei erneuten Testkäufen im Stadtgebiet hat die Stadt Landau wieder Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz festgestellt. Ordnungsamt und Jugendamt überprüften die Einhaltung der Regeln mit einer 14-jährigen Testkäuferin. Insgesamt führte das Team 24 Testkäufe durch. In sechs Fällen kam es zu Verstößen. Dabei wurden der Jugendlichen überwiegend alkoholische Getränke verkauft, die erst ab 16 Jahren erlaubt sind. In einzelnen Fällen wurden auch Vapes abgegeben, Produkte, die ausschließlich ab 18 Jahren verkauft werden dürfen.

„Das Ergebnis ist nicht zufriedenstellend“, sagt Vera Ließfeld von der städtischen Jugendförderung laut Mitteilung der Stadt. „Wer Alkohol oder E-Zigaretten verkauft, trägt Verantwortung. Dass diese Regeln weiterhin missachtet werden, ist nicht hinnehmbar – insbesondere, wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht.“

Die Stadt Landau will die Kontrollen deshalb fortsetzen. „Unser Ziel ist es, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben deutlich zu verbessern und Verstöße konsequent zu ahnden“, erklärt Sascha Kirch, der die Kontrollen für das Ordnungsamt begleitet hat.

Zugleich weist die Stadt auf Informations- und Schulungsangebote für Betriebe hin. „Unwissen darf keine Ausrede sein“, sagen Ließfeld und Kirch.

Infos

Vera Ließfeld, Telefon 06341 135161. Bei Bedarf werden auch Schulungen für Betriebe und Gewerbetreibende angeboten.