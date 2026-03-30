In Landauer Geschäften wird weiter gegen den Jugendschutz verstoßen. Das ist das Ergebnis von Testkäufen durch das Ordnungsamt und das Jugendamt der Stadt Landau. Wie die Stadt mitteilt, war eine 14 Jahre alte Testkäuferin im Stadtgebiet unterwegs und versuchte 24 mal, Alkohol oder Tabakprodukte zu kaufen.

In sechs Fällen habe es Verstöße gegeben, so die Stadt. Der Jugendlichen seien überwiegend alkoholische Getränke verkauft worden, die erst ab 16 Jahren erlaubt sind. In einzelnen Fällen wurden auch Vapes verkauft. Diese dürfen ausschließlich ab 18 Jahren verkauft werden, erläutert die Stadt.

Verwaltung ist sauer und kündigt weitere Kontrollen an

„Nicht zufriedenstellend“ nennt Vera Ließfeld von der städtischen Jugendförderung das Ergebnis der Testkäufe. „Wer Alkohol oder E-Zigaretten verkauft, trägt Verantwortung. Dass diese Regeln weiterhin missachtet werden, ist nicht hinnehmbar – insbesondere, wenn es um den Schutz von Kindern und Jugendlichen geht“, zitiert die Mitteilung Ließfeld weiter.

Die Stadt hat angekündigt, die Kontrollen konsequent fortsetzen zu wollen. Ziel sei es, die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben deutlich zu verbessern und Verstöße konsequent zu ahnden, wird Sascha Kirch zitiert, der die Kontrollen für das Ordnungsamt begleitet hat.

Die Stadt weist auch auf Informations- und Schulungsangebote für Betriebe hin. Informationen rund ums Thema Jugendschutz erteilt Vera Ließfeld telefonisch unter 06341 135161. Für interessierte Betriebe und Gewerbetreibende werden bei Bedarf auch Schulungen angeboten.