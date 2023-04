Erneut haben Jugend- und Ordnungsamt in Landau Testkäufe durchgeführt, erneut fällt die Bilanz nicht so gut aus. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, gab es elf Verstöße gegen den Jugendschutz bei 21 Testkäufen. Die Ämter wollen deshalb künftig häufigere Jugendschutzkontrollen durchführen.

Bei den jüngsten Kontrollen wurden in Supermärkten, Tankstellen und auch Gaststätten anstandslos Alkohol, Zigaretten und E-Zigaretten an die 17-jährige Testkäuferin abgegeben, berichtet die Stadt. Erst im März dieses Jahres hatten beide Ämter eine großangelegte Jugendschutzkontrollwoche durchgeführt – auch da mit einem durchwachsenen Ergebnis. „Es geht gar nicht darum, die Geschäfte und Gaststätten zu erwischen und an den Pranger zu stellen, sondern vor allem um Prävention, Jugendschutz und darum, auf dieses wichtige Thema aufmerksam zu machen“, ordnet Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer ein. Auch deshalb bietet die Stadt für interessierte Betriebe Schulungen an. Infos bei Schönhöfer unter Telefon 06341 135170.