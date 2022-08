Die Terrine in Landau würde sich über weitere Helfer in den Kochteams freuen, teilt die Stadt mit. Immer montags, mittwochs und freitags können Menschen in der Sozialgaststätte im Haus der Evangelischen Stadtmission in der Bismarckstraße für einen Euro eine frisch zubereitete Mahlzeit erhalten, sagt Bürgermeister Maximilian Ingenthron. Mittlerweile seien bei der Terrine drei Kochteams plus Einkäuferinnen – insgesamt etwa 20 Helfer – ehrenamtlich beschäftigt, die an jedem Öffnungstag rund 50 Mahlzeiten ausgeben.

Info



www.terrine-landau.de