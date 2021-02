Am Montag, 22. Februar, beginnen im Corona-Impfzentrum in Landau die Schutzimpfungen. Vorerst können sich aber nur Menschen, die zur ersten Priorisierungsgruppe gehören, für Termine in diesem Impfzentrum anmelden.

Dies hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße klargestellt. Ende vergangener Woche hatte sie mitgeteilt, dass sich nun alle Bürgerinnen und Bürger des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau für einen Impftermin registrieren lassen könnten, auch wenn sie noch keinen Termin bekommen könnten. „Dies ist im Moment leider noch nicht so. Eine Registrierung ist aktuell nur für Personen aus der höchsten Priorisierungsgruppe möglich“, korrigiert die Kreisverwaltung. Anmeldungen für Gruppe zwei werden im März möglich sein.

Zunächst sollen im Impfzentrum Landau 800 Dosen des Astra-Zeneca-Impfstoffs Menschen zwischen 18 und 64 Jahren verabreicht werden, die bereits im Wartepool des Landes registriert sind. Diese Altersangabe hat bei RHEINPFALZ-Lesern zusätzlich für Unklarheiten gesorgt, weil zur Impfgruppe mit der höchsten Priorität Menschen ab 80 Jahren gehören. Dennoch gibt es in der ersten Gruppe auch Jüngere, wenn sie zum Beispiel in Intensivstationen, Notaufnahmen, bei Rettungsdiensten, in der ambulanten Palliativversorgung oder in Corona-Impfzentren arbeiten. Die Altersangabe 64 rührt daher, dass der Astra-Zeneca-Impfstoff in Deutschland nicht für Menschen ab 65 verwendet werden soll.

Gruppe zwei kann sich ab März anmelden

Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler haben gestern mitgeteilt, dass es für die Älteren aus Impfgruppe eins eine Terminvergabe im März geben werde. Das heißt aber nicht, dass auch der Termin noch im März ist. Alle über 80-Jährigen, die sich bisher registriert haben, sollen bis Mitte April zumindest ihre Erstimpfung bekommen.

Für Prioritätsgruppe zwei geht es im März los. Am Anfang sind Menschen mit Behinderung in Heimen, Wohngruppen und Tagespflege an der Reihe. Über 70-Jährige, außerdem chronisch Kranke und deren Kontaktpersonen können sich ab Mitte März für einen Termin registrieren. Wann das Anmeldeportal für Gruppe zwei genau geöffnet wird, will das Land noch mitteilen.