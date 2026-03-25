Digital, leuchtend, offiziell – und trotzdem falsch: Auf den Tafeln zur B10-Tunnelsperrung bei Annweiler steht ein Enddatum, das gar nicht gilt. Obwohl allerorts auf den Hinweisschildern der 17. Mai 2026 angezeigt wird, soll die Sperrung laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) weiterhin planmäßig nach zehn Wochen bereits am 8. Mai enden. Eine Verzögerung der Bauarbeiten gebe es aktuell nicht, erklärt LBM-Chef Martin Schafft auf unsere Anfrage. Der spätere Termin gehe noch auf die Planungsphase zurück. Damals sei vorsorglich ein längerer Zeitraum in die verkehrsrechtliche Anordnung aufgenommen worden. Dieses Datum wurde wegen des damit verbundenen Verwaltungsaufwands anschließend nicht mehr geändert und wird deshalb auf den Tafeln angezeigt. Nach der RHEINPFALZ-Anfrage hat der LBM angekündigt, die Anzeige nun zu korrigieren, „um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen“. Auch in Polizeimeldungen zu den Lkw-Kontrollen auf der B10 war der 17. Mai als Ende der Sperrung genannt worden.