Die Praxis für Orthopädie und Unfallchirurgie Boris Jätzold, Klaus-von-Klitzing-Straße 2, in Landau bietet am Samstag, 5. Februar, wieder Impftermine als Schutz vor Corona an. Es stehen Impfstoffe von Biontech und Moderna zur Verfügung. Geimpft werden können alle ab zwölf Jahren, egal ob Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung. Termine können unter Telefon 06341 3800074 oder per E-Mail an info@dr-jaetzold.de vereinbart werden.