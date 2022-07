Bereits seit 2019 können Bürgerinnen und Bürger Termine für die gemeinsame Kfz-Zulassungsstelle des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau sowie für die Führerscheinstelle des Landkreises online buchen. Ab sofort ist das Verfahren auch für Termine in der Ausländerbehörde des Landkreises möglich. Die Abteilung Sicherheit, Ordnung, Verkehr weist darauf hin, dass eine Terminvereinbarung für Anliegen in der Ausländerbehörde zwingend erforderlich ist. Online ist dies möglich über den Kurzlink https://bit.ly/3zvv0zK. Eine Ausnahme stellen die geflüchteten Menschen aus der Ukraine dar: Dieser Personenkreis vereinbart seine Termine zur Abholung des Aufenthaltstitels weiterhin telefonisch, da hier in der Regel noch eine erkennungsdienstliche Behandlung erfolgt.

Durch die neue Online-Terminvereinbarung entfallen künftig die oft zeitaufwendigen Telefonate zur Terminfindung: „Das System hat sich bei der Kfz-Zulassungsstelle und der Führerscheinstelle bewährt und wird auch bei der Ausländerbehörde die Abläufe und damit auch den Bürgerservice verbessern“, ist sich Landrat Dietmar Seefeldt sicher. Termine für Einbürgerungsverfahren können aktuell weiterhin nur telefonisch unter 06341 940-537 oder -538 vereinbart werden.