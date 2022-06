Alles von vorne. Die Wahl des Ortsbürgermeisters geht in die zweite Runde. Ortsbürgermeisterin Sarah Agne hatte ihr Amt niedergelegt, damit war eine Neuwahl erforderlich. Einziger Kandidat für die Wahl am 22. Mai war Wolfgang Scheu, der die erforderlichen Stimmen nicht bekam. Die nächste Wahl ist am 21. August.

Bis zum 4. Juli können Bewerbungen für das Amt des Ortsbürgermeisters eingereicht werden. Bewerben kann sich jeder volljährige Bürger, der seinen Wohnsitz in der Gemeinde hat. Parteien und Wählergruppen können auch einen gemeinsamen Bewerber in einem Wahlvorschlag benennen.