Der DM-Firmenlauf Südpfalz wird am Mittwoch, 17. Mai 2023 in Landau stattfinden. Das haben die Veranstalter am Mittwoch mitgeteilt. Die inzwischen siebte Auflage des Sport- und Spaßevents ist für den Tag vor dem Feiertag Christi Himmelfahrt geplant. Dann werden die Straßen von Landau wieder zur Laufstrecke und der alte Messplatz zur Partyzone. Der Startschuss fällt um 18.30 Uhr nach Feierabend. Die Online-Anmeldung werde in Kürze unter r www.firmenlauf-suedpfalz.de freigeschaltet.