Blutspender werden dringend gesucht. Derzeit spenden in Deutschland nur drei Prozent der Bevölkerung Blut – dagegen werden täglich 15.000 Blutkonserven benötigt. Die Corona-Auswirkungen, die hohen Temperaturen, die Sommerferien und eine rückläufige Spendebereitschaft führen bundesweit zu einer kritischen Versorgungslage, wie die Blutspendezentrale informiert. Am Montag, 16 bis 20 Uhr, besteht in Klingenmünster in der Klingbachhalle die Möglichkeit zum Spenden. Es sollte eine Termin unter https://terminreservierung.blutspendedienst-west.de/m/klingenmuenster oder telefonisch unter 08800 1194911 reserviert werden. Nach der Spende bietet der DRK-Ortsverein einen Imbiss an.