Hoch her geht’s in der Südpfalz. Vor allem im Zusammenleben.

Beziehungsprobleme bekam das Paar aus der Südpfalz, das sich in die Untiefen einer Reality-Show begeben hatte. Wir haben mit Michelle und Marc-Robin über ihren neuen Beziehungsstatus gesprochen.

Oktoberfest wird fortgesetzt

Aber es gibt natürlich auch gute Nachrichten: Das Bellheimer Oktoberfest hat einen neuen gefunden. Die Eventschmiede Gerach übernimmt das Landauer Oktoberfest, wie es nun heißen wird. Kartenvorverkauf startet in der kommenden Woche.

Bescheide werden zurückgerufen

Neue „Liebhaber“ flattern auch den Grundstücksbesitzern in Landau ins Haus. Die alten Bescheide für die Wiederkehrenden Beiträge dürfen in die Wüste geschickt werden, meint die Verwaltung, es werde neue verschickt. Grund: Nun ja, jemand hat einen Fehler gemacht. 2013/14. Und dieser ist jetzt aufgeflogen. Quasi also wie beim verhängnisvollen Fehltritt des jungen Herrn aus dem Kreis Germersheim, der ja auch nicht sofort aufgefallen ist ...

Metzgerei schließt

Am Ende ist auch die Beziehung der Familie Doll zu ihrer mehrfach prämierter Metzgerei in Annweiler. Die Gründe für die Schließung sind persönlicher Natur.

Kurpark barrierefrei

Eine Beziehung aufbauen zum Annweilerer Kurpark können nun alle: Nach acht Monaten Bauzeit ist der Kurpark jetzt für alle Menschen erlebbar. Die Markwardanlage wurde barrierefrei ausgebaut. Doch nicht nur Erwachsene profitieren von dem Umbau.

Mutige Krankenschwestern verhindern Schlimmeres

Nun ohne Beziehungsanspielung: Zweimal hatte es zum Jahreswechsel gebrannt: einmal ein Fahrzeug vor der Klinik Bad Bergzabern, einmal an der Kandeler Asklepiosklinik. Vor Gericht geht es nun auch um mutige Krankenschwestern, die Patienten beschützt haben.