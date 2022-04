Die Ortsgemeinde hat einen Antrag an die Verbandsgemeinde gestellt, die Geschwindigkeit innerorts auf 30 Stundenkilometer zu reduzieren. Dafür habe sie gute Gründe, wie Ortsbürgermeister Roland Nuß informiert. Der Landesbetrieb Mobilität in Speyer habe Messungen durchgeführt, die ergeben hätten, dass der zulässige Lärmpegel sowohl am Tag als auch in der Nacht überschritten werde.