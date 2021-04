Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Godramstein war fast jeder zweite Autofahrer zu schnell unterwegs. Das teilte die Polizei mit. Im Zeitraum von einer Stunde waren in der Godramsteiner Hauptstraße 25 Autos gemessen worden. 11 der 25 Fahrer hielten sich nicht an die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Der Schnellste war mit Tempo 48 unterwegs. Mit der Kontrollstelle nahm die Polizeiinspektion im Rahmen der Roadpol Safety Days am europaweiten Speedmarathon teil. Auch im Bereich der Polizeiinspektion Landau stellt die Geschwindigkeit noch immer die Hauptunfallursache bei Verkehrsunfällen mit Personenschaden dar, heißt es im Polizeibericht.