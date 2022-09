In der Zeppelinstraße wird das Tempo reduziert: Die Stadtverwaltung hat an einigen Punkten in der Straße die Fahrbahn verengt. Die Verengungen wurden Ende vergangener Woche aufgebaut und dienen auch dem Schutz der Radfahrenden, teilt die Verwaltung weiter mit. Denn: Nun können Autofahrer nicht mehr den Fahrradweg für Überhol- oder Ausweichvorgänge nutzen. Anwohner hatten sich seit längerer Zeit für Tempo 30 in der Straße in der Nähe des Zoos eingesetzt – das ist aber rechtlich nicht möglich, sagt Verkehrsdezernent Lukas Hartmann (Grüne). Die Verwaltung teile den Eindruck, dass in der Straße zu schnell gefahren wird. „Was wir aber machen können, ist, die Fahrbahn zu verengen, sodass der Autoverkehr langsamer fährt. Das kommt den Anwohnenden zugute, da Geschwindigkeiten und Lärm reduziert werden“, erklärt Hartmann.