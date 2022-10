Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Autofahrer und einem Fußgänger ist es am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße in Bad Bergzabern gekommen. Der Fahrer eines Audis wurde durch einen 56-jährigen Fußgänger in der Tempo-30-Zone auf seine deutlich überhöhte Geschwindigkeit aufmerksam gemacht. Dies nahm der Mann zum Anlass, auf den Fußgänger und dessen Begleiterin loszugehen, so die Polizei. Zwischen den beiden Männern kam es zu Handgreiflichkeiten. Im Anschluss erstatteten beide Beteiligten Strafanzeige. Die Polizei stellte an dem Audi fest, dass technische Veränderungen vorgenommen worden waren, weshalb dem 19-Jährigen die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt wurde. Gegen ihn wird ein Bußgeldverfahren eingeleitet.