Die Gemeinde Weyher hofft auf Tempo 30 in der ganzen Ortsdurchfahrt. Das möchte sie beim für die Landesstraße zuständigen Landesbetrieb Mobilität (LBM) beantragen. Wie Ortsbürgermeister Andreas Möwes berichtet, hatte eine Anwohnerin sich über die Situation geklagt. Es werde schneller als die erlaubten 50 Stundenkilometer gefahren. Neben dem erhöhten Verkehrslärm mache sie sich Sorgen um Kinder, die dort unterwegs sind. Abschnittsweise gilt in der Ortsdurchfahrt wegen der dichten Bebauung und der fehlenden Bürgersteige bereits Tempo 30. Die Regelung soll nun auf die Modenbachstraße, die Josef-Meyer-Straße, die Kehrgasse und die Rhodter Straße ausgedehnt werden. Darüber hinaus soll künftig in den Gemeindestraßen Tempo 30 gelten, was die Verkehrsbehörde der Verwaltung selbst anordnen kann.