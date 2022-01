Städte und Gemeinden können jetzt Tempo-30-Abschnitte miteinander verknüpfen. Eine neue Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrsordnung macht’s möglich. Die Bedingung: Die Lücken zwischen den Abschnitten dürfen nicht länger als 300 Meter sein. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, kann in Landau in einem ersten Schritt damit für die komplette Eichbornstraße und den Westring zwischen Badstraße und Nordring durchgängig Tempo 30 angeordnet werden. Auch die Lücke zwischen Nordringschule und Kreisverkehr im Nordring kann so geschlossen werden. Die Verwaltung will Fakten schaffen, sobald Anfang Februar der städtische Mobilitätsausschuss informiert wurde.

Unterschiedliche Regelung

Möglich wird durchgängig Tempo 30 in der Eichbornstraße auch dank der neuen verkehrsberuhigenden Umbauten, die 2021 abgeschlossen wurden. Ohne diese wäre die 300-Meter-Grenze überschritten worden und eine Verknüpfung rechtlich nicht möglich. Die Verwaltung weist weiter darauf hin, dass die Regelung in der Eichbornstraße ganztägig gelten wird, während in Nord- und Westring Tempo 30 tagsüber an Schultagen gilt. Verkehrsdezernent Lukas Hartmann freut sich, dass in das Thema bundesweit Bewegung kommt. „Bislang war es nur erlaubt, bei besonderen Gefahrenlagen sowie punktuell vor Schulen, Kitas, Krankenhäusern und Einrichtungen für ältere Menschen Tempo 30 zu erlassen, was auch in unserer Stadt teils zu Flickenteppichen geführt hat“, berichtet er und fordert mehr Handlungsspielräume für kommunale Gremien und Verwaltungen.