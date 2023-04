Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Telekom hat begonnen, das Glasfasernetz in Landau auszubauen. Bis Ende 2024 will sie einen Großteil von Landau mit schnellem Internet versorgen. Der Ausbau weiterer Teile von Landau und der Südlichen Weinstraße ist bereits in Planung.

Der symbolische Sandhaufen mit eingesteckten Schaufeln durfte beim Spatenstich der Deutschen Telekom zum Glasfaserausbau für Landaus Innenstadt und das Gewerbegebiet Nord nicht fehlen. Aus dem