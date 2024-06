Die Deutsche Telekom plane für die kommenden Jahre einen Neubau von bis zu 70 Mobilfunkmasten in der Südpfalz. Das habe der Konzern auf seine Anfrage hin geantwortet, teilt der Bundestagsabgeordnete Thomas Gebhart (CDU) mit. Dabei seien auch Gemeinden, in denen heute noch keine durchgängige Netzversorgung besteht. In den vergangenen Jahren habe die Telekom laut Antwort an Gebhart 36 Standorte neu errichtet und bei 70 weiteren erstmals 5G eingeschaltet. „Es hat sich zwischenzeitlich einiges getan, aber nach wie vor gibt es Lücken, die es zu schließen gilt. Mir geht es hier auch um die Stärkung des ländlichen Raums“, betont Gebhart. Er werde weiter darauf drängen, dass die Versorgungslücken geschlossen werden.