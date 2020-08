Das lange Warten auf die Telekom hat ein Ende. In der vergangenen Woche hat das Unternehmen tatsächlich eine Firma geschickt, um den umgekippten Telefonmast im Gewerbegebiet „In den Bruchwiesen“ in Annweiler auszutauschen – nach zweieinhalb Monaten. Der Mast war Mitte Mai bei einem Sturm auf den Zaun eines Gewerbegrundstücks gestürzt und blockierte seitdem den Gehweg. Mehrere Kontaktversuche mit der Telekom vonseiten der Stadt und des Grundstücksbesitzers blieben unbeantwortet. Wegen einer Lesernachfrage schaltete sich am Donnerstag die RHEINPFALZ ein. Und dann ging alles ganz schnell: Die Telekom entschuldigte sich und veranlasste die Reparatur. „Ein neuer Mast steht, und der Bauhof hat die Absperung beseitigt“, bestätigt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried.