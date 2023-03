Die Deutsche Telekom lädt für Dienstag, 19 Uhr, alle Bürger und Unternehmer in Landau zu einer digitalen Informationsveranstaltung ein. Thema ist das neue Glasfasernetz in der Innenstadt. Telekom-Regiomanager Gerd Schäfer stellt das neue Ausbaugebiet vor und erklärt, wie der neue Anschluss ins Haus kommt. Im Chat beantwortet er Fragen rund um die Möglichkeiten des Glasfaseranschlusses sowie zu den Tarifoptionen. Auch Oberbürgermeister Dominik Geißler wird an der Infoveranstaltung teilnehmen. Die Teilnehmer müssen dabei auf die Webseite www.telekom.de/glasfaser-events, um an der Veranstaltung teilnehmen zu können. Der Vortrag wird aufgezeichnet und kann dann auch nachträglich im Archiv abgerufen werden. Mehr Informationen gibt es telefonisch über einen Anruf bei der Hotline unter der Nummer 0800 2266100.