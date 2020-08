Tote Leitungen: In Godramstein geht seit Wochen kein Festnetz. Auch Hausnotrufe sind unmöglich. Grund ist wohl eine Panne bei den B-10-Arbeiten. Die Telekom weiß Bescheid. Schon länger. Tut aber offenbar nichts. Kunden verstehen die Welt nicht mehr.

Klaus-Peter Braun ist immer noch fassungslos. Dass das Festnetz seit Wochen nicht funktioniere, das sei ja schon ärgerlich genug. Dramatisch sei jedoch, dass auch die Hausnotrufe nicht funktionieren. Damit können Senioren, die Zuhause beispielsweise gestürzt sind und dringend Hilfe benötigen, über ein Armband den Notdienst alarmieren. Als Braun klar wurde, dass die Leitungen tot sind, wurde er sofort aktiv. Doch eine Lösung gibt es bisher nicht.

Der Godramsteiner hatte zunächst den Kreisverband des Roten Kreuzes in Landau über die missliche Lage informiert. Der wusste von nichts. Dann kontaktierte er die Telekom. Und die gab laut Braun diese Antwort: Um einige Tage würde sich die Reparatur verzögern. Der Grund sei ein Großschaden an einer Baustelle. Das war am Mittwoch vergangener Woche. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärte die Telekom zunächst, Grund für die toten Leitungen sei die Umstellung von analogen auf digitalen Betrieb des Festnetzes. Darüber seien die Kunden höchstwahrscheinlich informiert. Ein Problem in Godramstein gebe es nicht.

Telekom: Kunden-Info nicht möglich

Auf erneutes Nachhaken der RHEINPFALZ ein paar Tage später kam dann diese Kehrtwende: Ein Wasserschaden an der Baustelle der B 10 habe ein Hauptkabel beschädigt. Bekannt sei das seit einigen Tagen. Warum hat die Telekom die Kunden nicht benachrichtigt? „Aus technischen Gründen ist dies nicht möglich“, so ein Sprecher des Unternehmens. Man könne nicht herausfinden, welche Haushalte von dem Ausfall betroffen seien. Dass es überhaupt so lange gedauert habe, bis der Schaden repariert werden könne, sei Schuld der Stadt. Es hätte einige Tage gedauert, bis die notwendige Anordnung zur Reparatur ausgestellt worden sei. Bei der Stadtverwaltung jedoch liegt kein Antrag der Telekom zu der Problem-Baustelle vor, wie diese mitteilt.

Für Klaus-Peter Braun ist und bleibt das ein inakzeptabler Zustand. Die Godramsteiner seien im Dunkeln gelassen worden.