Eine 79-Jährige aus Landau hat am Dienstagvormittag vorbildlich auf einen versuchten Telefonbetrug reagiert. Wie die Polizei mitteilt, stellte der Betrüger der Frau bei einem Anruf einen Gewinn von 49.500 Euro in Aussicht. Sie müsse nur zuvor eine Gebühr von 1000 Euro überweisen. Der Seniorin kam der Anruf dubios vor – sie legte auf und informierte die Polizei. Die Beamten raten, bei telefonischen Gewinnversprechen stets vorsichtig zu sein und keine privaten Informationen oder Auskunft über finanzielle Verhältnisse preiszugeben. „Beenden Sie das Gespräch und wenden Sie sich an Ihre Polizei.“