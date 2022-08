Tagtäglich rufen Betrüger als „falsche Polizeibeamte“ oder „falsche Enkel“ vornehmlich ältere Menschen an und versuchen, Geld oder Wertgegenstände zu ergaunern. Obwohl viele dafür sensibilisiert sind, gelingt das in Einzelfällen auch immer wieder. Um potenzielle Betrugsopfer noch mehr für das Thema zu sensibilisieren, touren Experten der Polizei durch die Südpfalz, wie das Polizeipräsidium Rheinpfalz mitteilt. Am Freitag, 19. August, stehen sie zwischen 9 und 13 Uhr auf dem Rathausplatz in Annweiler während des Wochenmarktes Rede und Antwort und informieren über die typischen Betrugsmaschen sowie einfache Tricks, wie man sich dagegen wehren kann.