Erneut versuchen Betrüger, Opfer über das Telefon zu erreichen. Laut Polizei erhielt ein Mann am Mittwoch gleich zwei verdächtige Anrufe. Angeblich von einer Gewinnagentur, die ihm 38.500 Euro Gewinn in Aussicht stellte. Nach einem Telefonat mit einer männlichen Stimme meldete sich kurze Zeit später eine Frau, die angab, dass sich in Kürze ein Notar bei ihm melden würde. Der Mann meldete die Anrufe sofort der Polizei. Anhand der beiden angezeigten Telefonnummern muss davon ausgegangen werden, dass es sich hierbei um ein sogenanntes „Call-ID-Spoofing“ handelte. Dazu können Kriminelle Telefonanschlüsse so manipulieren, dass beim Angerufenen eine andere Telefonnummer angezeigt wird. Die Polizei warnt: Grundsätzlich gilt bei solchen Anrufen den vielbesagten „gesunden Menschenverstand“ walten zu lassen. Persönliche Informationen sollten am Telefon niemals preisgegeben werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.