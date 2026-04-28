Trickbetrüger haben in St. Martin und Edenkoben zwei Senioren um hohe Geldbeträge gebracht. Nach Angaben der Polizei täuschten sie am Telefon vor, Bankmitarbeiter zu sein, und erbeuteten so Bankkarten und die zugehörigen PIN-Nummern. Die Täter kontaktierten am Montag, 27. April, um die Mittagszeit zunächst eine 79 Jahre alte Frau und behaupteten, ihre EC-Karte sei defekt und müsse abgeholt werden. Kurz darauf erschien ein Mann an ihrer Wohnung und nahm Karte und Geheimzahl mit. Kurz danach setzten die Täter dieselbe Methode bei einem 85-Jährigen ein. In beiden Fällen hoben sie umgehend vierstellige Beträge ab. Die Polizei sucht zwei Männer im Alter von etwa 30 bis 40 Jahren, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und schlank; einer war blond, der andere schwarzhaarig. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an www.polizei.rlp.de/pd.landau entgegen.