Die Corona-Pandemie macht es auch Schulabgängern alles andere als leicht: Bereits geschmiedete Pläne können eventuell nicht in die Tat umgesetzt werden – oder es fehlt an Informationen, wie es nach der Schulzeit weitergehen könnte. Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Landau will Jugendlichen bei Fragen rund um Ausbildung und Studium helfen. „Gerade jetzt, wo die Schulen geschlossen sind, können sich Interessierte zu einem telefonischen oder videounterstützen Beratungsgespräch anmelden“, heißt es. Erste Fragen können jeweils am letzten Donnerstag im Monat von 15 bis 18 Uhr unter der Nummer 06341 958903 beantwortet werden. Der nächste Termin ist am Donnerstag, 25. Februar.

Info

Terminvereinbarung zur umfassenden Beratung unter Telefon 0800 4555500 oder per E-Mail an landau.berufsberatung@landau.de.