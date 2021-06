Das Parken auf der Südseite der Hauptstraße in Freimersheim wird auch künftig möglich sein. Das hat der Gemeinderat mehrheitlich beschlossen. Allerdings wird beim Landesbetrieb Mobilität in Speyer ein teilweises Halteverbot beantragt, und zwar gegenüber den Einmündungen Mühlstraße, Burgstraße, Rathausstraße und Ackergasse, vor dem Aufgang zur protestantischen Kirche, vorm Luisenpark und im Kurvenbereich am östlichen Ortsausgang.