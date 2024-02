In der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht wurden der Polizei Randalierer im Bereich der Festhalle Herxheim gemeldet. Zwei Minderjährige sollen gegen Autos getreten haben, wie die Polizei berichtet. Als sie vom Sicherheitsdienst der Festhalle angesprochen wurden, warf einer der Teenager gezielt eine Glasflasche nach dem Mitarbeiter. „Glücklicherweise verfehlte dieser sein Ziel“, so die Polizei. Als eine Streife vorbei kam, flüchteten die Randalieren zu Fuß, konnten aber von den Polizisten geschnappt werden. Die beiden 13- und 14-Jährigen wurden zu ihren Eltern gebracht. Ob Fahrzeuge beschädigt wurden, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Es wurden Strafverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung eingeleitet und das Jugendamt über den Vorfall informiert. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter Telefon 06341 2870 oder per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de.