Die Polizei Landau wurde in der Nacht auf Sonntag kurz vor 5 Uhr wegen lauter Technomusik alarmiert, die bei einer privaten Party in den Weinbergen zwischen Nußdorf und Walsheim wummerte. Vor Ort habe sich ein Gast der Party äußerst unkooperativ und provokativ gegenüber den Beamten gezeigt. Während des Gesprächs mit dem Veranstalter, habe sich der 60-jährige Mann aus Baden-Württemberg dauerhaft in die Konversation eingemischt, das polizeiliche Erscheinen und die Maßnahmen kritisiert. Im Beisein der anderen Partygäste habe er die Beamten als „Arschlöcher in Uniform“ tituliert. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.