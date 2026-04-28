Eine Person ist nach einem Kellerbrand in Bad Bergzabern vorsorglich ins Krankenhaus gebracht worden. Wie die Polizei mitteilt, brach das Feuer am Dienstagmorgen gegen 6.30 Uhr unter einer Gaststätte am Ludwigsplatz aus. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften vor Ort. Löscharbeiten waren nicht erforderlich. Wie sich herausstellte, dürfte laut Polizeiangaben ein technischer Defekt an der Heizungsanlage ursächlich für den Schwelbrand gewesen sein. Eine Person musste wegen einer Rauchintoxikation in einem Rettungswagen erstversorgt und anschließend vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden.