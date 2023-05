Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

VR-Sisy, das Videokommunikationssystem der VR-Bank Südpfalz mit Sitz in Landau, ist nun in Italien angekommen. Die Südtiroler Raiffeisenkasse Bruneck hat ihre erste Kundenkabine in ihrer Filiale in Pfalzen im Pustertal eingeweiht. Wie kam es dazu, dass nun auch im Ausland mit einer südpfälzischen Erfindung Bankgeschäfte getätigt werden können?

„Als regionale Genossenschaftsbank legen wir großen Wert auf den persönlichen Kontakt zu unseren Mitgliedern und Kunden“, sagt Georg Oberhollenzer, Geschäftsführer