Nach der in Landau gestarteten Online-Petition, dass Schulen weiterhin Microsoft-Programme wie Teams nutzen dürfen sollen, haben jetzt die Schulleitung und der Schulelternbeirat der Pestalozzi-Schule die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig mit demselben Wunsch angeschrieben. In dem offenen Brief, der auch an den Datenschutzbeauftragten, die Schulaufsicht und die Landesschülervertretung ging, schließt sich die Grundschule Forderungen anderer Landauer Schulen an, eine Vielfalt von Computerprogrammen im Unterricht zuzulassen. Diese Pluralität habe es während der Pandemie ermöglicht, die schulische Ausbildung in einem guten Mindestmaß weiterzuführen. Die Lernplattform Moodle und das Video-Konferenzprogramm Big Blue Button des Landes seien ein erster guter Schritt in Richtung Digitalisierung gewesen, hätten aber auch Nachteile und Beschränkungen. Kommerzielle Anwendung wie Teams, die von vielen deutschen Unternehmen eingesetzt würden, darunter auch SAP und BASF, seien eine gute Ergänzung gewesen. Das Land hat datenschutzrechtliche Bedenken gegen diese Programme geltend gemacht und mit Schreiben vom 4. April erklärt, dass die Duldung dafür zum 1. August ausläuft. Doch nach Einschätzung der Landauer Schulen sind die Datenschutzbedenken übertrieben und Cloudlösungen für Europa in Sicht. Daher hält es die Pestalozzischule „für unverhältnismäßig, erneut einen hohen Aufwand an zusätzlicher Arbeit für die Rückabwicklung eines in der Pandemie mühsam und mit vielen freiwilligen Zusatzstunden aufgebauten Systems zu investieren“.