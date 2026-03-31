Tchibo schließt seine Filiale in der Gerberstraße 12b in Landau am 8. April. Doch wenige Tage später geht das Geschäft weiter. An anderer Stelle.

Das Hamburger Familienunternehmen Tchibo, das seit 30 Jahren in Landau vertreten ist, schließt seine Filiale in der oberen Gerberstraße. Es zieht sich nicht etwa aus Landau zurück. Im Gegenteil: Tchibo zieht um und eröffnet 120 Meter weiter Richtung Sparkasse in der Gerberstraße 34 einen größeren Laden. Am Mittwoch, 8. April, ist der letzte Verkaufstag im bisherigen Geschäft. Neueröffnung wird am Freitag, 17. April, gefeiert. Die neue Filiale wird mit 140 Quadratmetern mehr als doppelt so groß sein. Wie ein Unternehmenssprecher mitteilt, wird das Team um Shop-Managerin Alexandra Schiele die 77 Jahre Kaffee-Erfahrung von Tchibo im frischen Design zur Geltung bringen.

Erstmals gibt es bei Tchibo in Landau auch eine großzügige Innengastronomie: Die 16 Sitzplätze laden dazu ein, das ebenfalls neue Sortiment an Kuchen, Waffeln oder Snacks zu genießen. Und bei gutem Wetter gibt es vor dem Geschäft zwölf Sitzplätze. Die Kaffees gibt auch als To-go-Variante. Einen erkennbaren Vorteil bietet der neue Standort: Er ist barrierefrei. Bislang gelangen die Kunden nur über zwei Treppenstufen in den Laden.

Ostern spielt auch bei Tchibo derzeit eine große Rolle. Foto: Sabine Schilling

Aufbruch für die Gerberstraße

Zu den Kosten für den Umbau äußert sich das Unternehmen nicht. Tchibo betreibt nach eigenen Angaben deutschlandweit rund 550 Shops.

Wirtschaftsförderer Martin Messemer sieht im neuen Standort auch Potenzial für die Fußgängerzone. Wenn die Sanierung der Königstraße erst abgeschlossen sei, dann könne ein belebtes Tchibo-Geschäft ein Aufbruch für die Gerberstraße bedeuten, sagte er der RHEINPFALZ. Dort haben sich mit dem Fotogeschäft Fischer und dem Fotostudio Lorch zwei Leerstände wieder mit Leben gefüllt. Bleibt die Aufgabe, für den derzeitigen Tchibo-Standort in 12b einen neuen Mieter zu interessieren.

Das Kaufverhalten der Menschen hat sich verändert. Deshalb wird es immer schwieriger für Einzelhändler, passende Konzepte für Innenstädte zu entwerfen. Der Boom des Online-Handels zeigt immer eine stärkere Wirkung. Die Zahl der Pakete und Päckchen, die sich jeder Kunde liefern lässt, hat sich entsprechend deutlich erhöht. Nach Schätzungen und Angaben von Branchenverbänden hat sich jeder Deutsche im Jahr 2022 im Schnitt 50 Pakete schicken lassen.