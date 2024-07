Der TB Jahn Zeiskam hat sich sehr gut verkauft im Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern. Vor 2500 Zuschauern gewann am Freitag der FCK mit 8:0 (2:0). Das Ergebnis geht in Ordnung, aber der Verbandsligist hatte in der Anfangsphase gute Chancen. Doch Endurance Edosomwan scheiterte an Lauterns Torhüter Avdo Spahic. Ein Zeiskamer Treffer wäre verdient gewesen. So aber zappelte der Ball zweimal vor und sechsmal nach der Halbzeitpause im Zeiskamer Tor. Für Zeiskam war es ein gelungener Abend. Vor der Partie verabschiedete der Verein verdiente Spieler. Für die Zeiskamer Akteure war es ein schöner Moment. Wann werden sie schon in Anwesenheit der FCK-Profis gewürdigt? Für den vierfachen deutschen Meister war es das zweite Mal, dass er in Zeiskam zu einem Testspiel angetreten war. 2021 waren die Roten Teufel schon einmal gekommen. Damals hatten sie auch 8:0 gesiegt. 2021 wie heute war es ein Spiel, das gut und professionell organisiert war.