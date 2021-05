Innerhalb von sechs Wochen hat die Landauerin Sabine Gerstner eine Facebook-Gruppe von mehr als 500 Mitgliedern aufgebaut, die gemeinsam bisher über 5000 Mund-Nasen-Masken genäht und verteilt haben. Weil nun auch in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht gilt, ist noch lange kein Ende in Sicht.

„Organisieren ist einfach mein Ding“, sagt Sabine Gerstner. In ihrem Garten in der Breslauer Straße in Landau hängen am Samstagnachmittag Hunderte selbstgenähter Behelfsmasken zum Trocknen auf der Wäscheleine. Gemeinsam mit Nähkundigen von der Südlichen Weinstraße, aus Landau, Neustadt und Lambrecht versorgt die 51-jährige Landauerin gegen eine freiwillige Spende Menschen, die sich keine der vorgeschriebenen Bedeckungen für den Mund- und Nasenbereich kaufen oder selbst herstellen können. Darüber hinaus nimmt sie Angebote für Materialspenden entgegen, organisiert das Einsammeln von Stoffen und Gummibändern, das Austeilen der Materialien an die Näherinnen und das Verteilen der Masken an Menschen, die nicht mobil sind.

Die fleißigen Näherinnen indes sind nicht etwa Frauen, die im Reichtum schwelgen, sondern viele, die durch die derzeitige Krisensituation ihren Job verloren haben, vorübergehend nicht arbeiten können oder nach der Arbeit in einem systemrelevanten Beruf, beispielsweise in der Pflege, sowie am Wochenende unermüdlich die Maschinen rattern lassen. Auch Sabine Gerstner hat als selbstständige Zumba-Trainerin seit sechs Wochen überhaupt keine Einnahmen mehr. Aber Nichtstun ist nicht ihr Ding und mit der Bedürftigkeit von Menschen Geld verdienen, indem sie die Masken für den eigenen Gewinn verkauft, kann sie nicht mit ihrem sozialen Gewissen vereinbaren.

Auf der Suche nach Gummiband

Nachdem einige Frauen in die Zumbagruppe schrieben, dass sie Gummiband suchen, hat die Kursleiterin kurzerhand eine eigene Facebook-Gruppe für den Austausch der Näherinnen untereinander gegründet und die Aufforderung verbreitet, sich anzuschließen und Material zu spenden oder zu tauschen. „Nach zwei Wochen hatten wir schon 200 Mitglieder“, erinnert sich Gerstner und lacht. „Am 6. April haben sich die Mädels aus Neustadt unserer Gruppe angeschlossen.“

Gemeinsam mit dem Administrator der Facebook-Gruppe Coronahilfe Südpfalz, Daniel Grimm aus Billigheim, sowie den Anführerinnen der Näherinnen in Neustadt, Laura Wittinger und Angelika Klein, verwaltet Sabine Gerstner mittlerweile 564 nähende Helfer und Helferinnen. Ein wichtiger Faktor bei der überwältigenden Flut an Hilfs- und Spendenangeboten ist der breit gestreute Bekanntheitsgrad Gerstners in ihrer Heimatstadt. „Als 2009 die Abwrackgeschichte kam, war mein Vater bereits sehr krank, also habe ich in seiner Firma Abschlepp-Held das Management in die Hand genommen“, blickt sie zurück. Im selben Jahr wurde sie als Motorradbraut mit ihrem heutigen Ehemann zum Landauer „Brautpaar des Jahres“ gekürt. 2014 fuhr die leidenschaftliche Hobbyköchin vor einem breiten Fernsehpublikum gemeinsam mit einer Bewerberin aus Offenbach in der Fernsehkochsendung „Das perfekte Dinner“ die Siegerprämie ein. Nicht zuletzt ist die durchtrainierte Tänzerin mit den langen blonden Haaren allen Besuchern des Landauer Sommers bekannt, wo sie alle Jahre wieder gemeinsam mit ihrer Zumbatruppe die Weinfestbesucher zum Mittanzen bewegt.

Jede Spende dokumentiert

Seit Freitag verwaltet Sabine Gerstner auch die Maskenbörse auf der Internetseite der Stadt Landau. „Wir Horschtler halten zusammen, ein Leben lang“, sagt Sabine Gerstner dazu und schwärmt von Landaus Oberbürgermeister Thomas Hirsch. „Der Thomas hat nicht vergessen, wo er aufgewachsen ist und hat immer ein offenes Ohr für Freunde von früher.“

Über die Maskenbörse sollen vorrangig Ältere und Bedürftige versorgt werden. Da Schüler solche Behelfsmasken brauchen werden, wenn die Bildungseinrichtungen wieder öffnen, zählen für Gerstner auch kinderreiche Familien dazu. In Absprache mit einer Rechtsanwältin und einem Steuerberater dokumentiert und verbucht die gelernte Einzelhandelskauffrau alle eingehenden Spenden. „Jeder Cent, den wir für die Masken bekommen, wird dem Landauer Tierheim zu Gute kommen“, verspricht die Besitzerin von zwei Hunden.

Was ihr noch am Herzen liegt, ist „ein herzliches Dankeschön an meinen Mann sowie die Ehemänner und Familien meiner Näherinnen, die derzeit hinnehmen, dass Küchen kalt bleiben und aus Wohnzimmern Nähstuben werden und die sogar tatkräftig mit anpacken“.

Info

www.landau.de/maskenboerse

Facebook-Gruppe Mundmasken Südpfalz/NW/VG Lambrecht

Telefon Sabine Gerstner: 0176 2064 9180

