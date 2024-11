Wie viel Holz wächst jede Stunde im Landauer Stadtwald nach? Wie bestimmen wir das Alter von Baldur, dem Baum? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Waldlehrpfad auf dem Taubensuhl.Kinder und auch Erwachsene können hier den Wald mit allen Sinnen erleben; es gibt insgesamt 13 Stationen zum Lernen, Staunen, Ausprobieren, Spielen und Toben, teilt die Stadt Landau mit.

Der städtische Forstwirt Stefan Günther hat den Waldlehrpfad in den zurückliegenden Wochen saniert und an die neuesten Anforderungen, was Sicherheit und Pädagogik angeht, angepasst. Auch ganz neue und größere Spielgeräte hat die Stadt angeschafft. Bürgermeister Lukas Hartmann meint, dass alle Landauer Kinder diesen Wald und seinen Waldlehrpfad gesehen und erlebt haben sollten. Damit dies künftig einfacher möglich sei, „werden wir in den Forsthaushalt im kommenden Jahr Gelder für den Bustransport von Schulklassen und Kitagruppen einstellen. So verbessern wird die Erreichbarkeit dieses wichtigen pädagogischen Angebots im Stadtgebiet“.

Der Taubensuhl als Landauer Exklave kurz hinter Eußerthal ist rund 30 Minuten Autofahrt von der Stadt Landau entfernt. Der Start des Waldlehrpfads ist nur wenige Meter von der Waldgaststätte und dem dazugehörigen Parkplatz entfernt am eigentlichen Forsthaus Taubensuhl. Eine große Tafel am Rande einer Lichtung markiert hier den Beginn des rund drei Kilometer langen Rundwegs.