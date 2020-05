Bad Bergzabern. In der Nacht auf Dienstag hat ein unbekannter Täter versucht, in den Verkaufsraum einer Tankstelle in der Weinstraße in Bad Bergzabern zu gelangen. Und es könnte einen Zusammenhang zu einer weiteren Tat geben. Laut Polizei schlug der Mann mit einem spitzen Gegenstand gegen die verglaste Eingangstür und richtete einen erheblichen Schaden an. Der jugendliche Mann war schlank, trug weiße Turnschuhe, dunkle Jeans, Kapuzenjacke und Mund-Nasen-Maske.

In der gleichen Nacht wurden aus einem Fahrradunterstand in der Lessingstraße mehrere Fahrräder gestohlen. Bislang konnte die Polizei zwei beschädigte Fahrradschlösser finden. Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. In beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise, da sie einen Zusammenhang zwischen den Taten nicht ausschließt. Zeugen können sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de melden.