Schon im Herbst setzte es Schläge

Auch am Tag nach der schrecklichen Tat in Ranschbach sitzt der Schock in dem kleinen Winzerdorf tief. Bei einer Schießerei auf offener Straße kam ein Mann zu Tode. Ein Tatverdächtiger sitzt mittlerweile in U-Haft. Das Motiv ist noch nicht geklärt. Aber es gibt Vermutungen, was hinter dem Angriff stecken könnte.

Der Schrank und die Bürokratie

Nina Hahn will einen Selbstbedienungsschrank mit selbstgebastelten Keramikartikeln an ihrem Haus aufstellen. Dann kommen die Behörden ins Spiel. Eine Geschichte über alltäglichen Wahnsinn.

Ärger über Verkehrsführung

Keine Parkplätze und zu viele Einbahnstraßen – diese Sichtweise über die Landauer Innenstadt hält sich hartnäckig. Nicht nur in den sozialen Netzwerken, wie Aussagen von Einzelhändlern zeigen. Dabei hatte die Stadt das ja eigentlich widerlegt.

Narren geben noch mal alles

Ein letztes Mal vor Aschermittwoch sind am Dienstag in der Südpfalz Tausende Fasnachter auf die Straße gegangen. Traditionell haben sie zusammen mit Laufgruppen, Musikkapellen und Umzugswagen den Höhepunkt der Faschingszeit gefeiert.

Daimler Truck: Ein Konzern wagt eine Revolution

Rainer Müller-Finkeldei ist als Chef-Entwickler beim führenden Lkw-Hersteller für die Zukunft zuständig. Die beginnt immer in der nächsten Sekunde. Müller-Finkeldei blickt weiter.

Ein Kleinod ist in die Jahre gekommen

Das 1731 erbaute Fischerhaus ist in die Jahre gekommen und soll nun saniert werden. Auch wenn es als Gebäude unter den Heimatmuseen heraussticht, bleibt eine wichtige Frage noch unbeantwortet.