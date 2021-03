Am Freitag wurde ein älterer Mann Opfer eines Taschendiebstahls. Laut Polizei verwickelten ihn eine Frau und ein Mann gegen 10.40 Uhr im Maxburgring in ein Gespräch und stahlen dabei unbemerkt die Geldbörse aus der Jacke des Mannes. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und die Täter an. Daraufhin gaben sie die Geldbörse zurück und flüchteten. Die Frau hat einen auffälligen orangefarbenen Pelzmantel getragen. Hinweise erbittet die Polizei unter Telefon 06343 93340.