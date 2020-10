Ein oder mehrere Unbekannte haben am Samstag zwischen 10 und 11.30 Uhr in der Landauer Fußgängerzone Geldbörsen aus den Handtaschen ihrer Opfer gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, waren die Reißverschlüsse zuvor an den Taschen geschlossen.

Die Täter gehen bei Taschendiebstählen meist sehr geschickt vor und nutzen unübersichtliche Situationen aus, erläutern die Beamten. Sie raten daher dazu, Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite zu tragen oder diese unter den Arm zu klemmen. Geld, Schecks, Kreditkarten und Papiere sollten in verschiedenen verschlossenen Innentaschen der Kleidung möglichst dicht am Körper aufbewahrt werden.