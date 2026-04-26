Mit den steigenden Temperaturen werden sie wieder aktiver: die Ameisen der Art Tapinoma magnum. In Landau macht sich das bemerkbar – aktuell gehen mehr Rückmeldungen und Fragen aus der Bürgerschaft ein. Besonders betroffen sind Godramstein, Teile der Südstadt sowie der Südwesten, heißt es in einer Mitteilung.

Die Stadt reagiere weiterhin auf das Auftreten der Ameisen und setze zur Eindämmung auf bewährte Maßnahmen. Der Bauhof bringe auf betroffenen städtischen Flächen – etwa auf Gehwegen und in Grünanlagen – gezielt Kieselgur aus. Die Behandlungen erfolgten in der Saison regelmäßig im Abstand von vier bis sechs Wochen.

Wichtig: Private Flächen könne die Stadt nicht behandeln. Sie unterstütze jedoch mit einem engmaschigen Monitoring und Beratung. Gemeldete Fundstellen würden erfasst und im Geoportal auf der Tapinoma-magnum-Karte dokumentiert – so entsteht ein aktuelles Lagebild, das gezielte Maßnahmen ermöglicht.

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Die Karte ist auf www.mitredeninLD.de einsehbar.