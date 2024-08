Ameisen, überall Ameisen. Furchtbar ist das! Und mal wieder ein klarer Fall von „frieher hot’s des net gewwe“. Wespen haben schon immer genervt, Schnaken auch. Aber nicht Millionen dieser Krabbler. Nun, die Ameisenplage ist tatsächlich ein neues Phänomen. Tapinoma magnum, so heißen die sechsbeinigen Nervensägen, lebt normalerweise in Nordafrika und macht sich noch nicht allzu lang zwischen Rhein und Reben breit. Aber so furchtbar ist das doch gar nicht. Man muss die fleißigen Tierchen nur einbinden. Zum Beispiel beim Tunnelbau. Wetten, dass sie die Röhre bei Bad Bergzabern billiger gebuddelt hätten als die Fachfirma aus Österreich? Oder man könnte sie statt der Waffen, die die Bundeswehr wahlweise nicht hat oder die marode sind, in den Osten schicken. Was meinen Sie, wie Putin schauen würde, wenn plötzlich der Kreml drei Stockwerke nach unten sackt. Ok, das ist alles albern. Irgendwie müssen wir die Viecher zumindest aus den Häusern bekommen. Ein bisschen Hilfe seitens der Stadt wäre dabei echt nett.