Das Team um Antje Röper hat gute Nachrichten: Der Tante-Emma-Laden in Arzheim öffnet wieder. Drei Monate hatte der Verkauf wegen eines Wasserschadens ausgesetzt werden müssen. Doch es ist noch nicht ganz überstanden. Vorübergehend zieht der Laden in die St.-Georg-Straße 16 in das ehemalige Lebensmittelgeschäft Hermann Nau. Der Wasserschaden am alten Standort könne so schnell nicht behoben werden, informiert Antje Röper. Deshalb habe man sich für den neuen Standort als Pop Up Store entschieden. die Eröffnung ist am Freitag, 26. Mai. Die Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 7 bis 12 Uhr sowie montags bis freitags von 15 bis 18 Uhr. Die Sonntage bleiben vorerst geschlossen, da die ehrenamtlichen Verkäufer erst wieder reaktivieren werden müssen.