In Nußdorf gibt es mit dem Tante-Emma-Laden in der Kirchstraße wieder einen Dorfladen. Am Freitag wurde das Geschäft eröffnet, das mehr sein soll als eine Einkaufsmöglichkeit.

Seit der bisherige Dorfladen geschlossen hat, mussten die Nußdorfer für ein Paket Butter oder eine Packung Nudeln bis nach Landau in den nächsten Supermarkt fahren. Nun bekommen