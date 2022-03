Ein aufmerksamer Zeuge verständige in der Nacht auf Dienstag die Polizei, als er in der Hauptstraße in Herxheimweyher den Diebstahl eines Tandemsfahrrads beobachtete. Die Polizei erwischte den 20-jährigen Dieb mit schwankender Fahrweise in der Unteren Hauptstraße in Herxheim. Trotz deutlicher Anzeichen von Alkoholkonsum stritt er diesen und auch den Diebstahl des Rades ab. Einen Atemalkoholtest verweigerte er. Gegen den 20- Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.