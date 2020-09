Das Landauer Parkhotel ist bei der diesjährigen Wahl der besten Tagungshotels in Deutschland des Verbunds Top 250 Germany ausgezeichnet worden. Wie das Hotel mitteilt, habe das Haus in der Kategorie „Konferenz“ den sechsten Platz und den neunten Rang in der Kategorie „Seminar“ belegt. In diesem Jahr hätten rund 3000 Tagungsplaner Führungskräfte, Trainer und Personalentwickler circa 14.000 Stimmen in den verschiedenen Kategorien ab, um ihre Favoriten unter den besten Hotels zu bestimmen.